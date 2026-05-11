Ajmer : सीएम भजनलाल ने मजदूर लादूराम मेघवाल के घर खाया खाना, कही ऐसी बात, बैठे सभी खिलखिला के हंस पड़े

इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है। गेहूं खरीद पर 150 रुपए का बोनस भी दिया जा रहा है। प्रदेश में पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना एवं मंगला पशु बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट वैन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रदेश में दूध संकलन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है।