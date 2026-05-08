Ajmer Road Accident : पूजा की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, पति कालूराम हमेशा के लिए विदा हो गया

इससे पूर्व पुलिस ने बालिका से उसके घर और परिवार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ अपना नाम “रिया” और अपनी मां का नाम बता सकी। सहायक उप निरीक्षक कैलाश चन्द ने दरगाह क्षेत्र और आसपास के इलाकों में बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान परिजन दरगाह के सामने मिल गए। परिजनों ने बताया कि वह रामपुर से जियारत के लिए अजमेर आए हैं। दरगाह क्षेत्र में भीड़ में अचानक बच्ची नजरों से ओझल हो गई।