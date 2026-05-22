Dungarpur News : अधिकारी बदलते रोका आदेश, डेढ़ करोड़ का डिवाइडर टेंडर निरस्त, जानें पूरा मामला

ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालयों के पास अवैध शराब के धंधे के कारण शराबी आए दिन स्कूल परिसर में प्रवेश कर जाते हैं और वहां शराब व बीयर की बोतलें तोड़ देते हैं, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा शैक्षणिक स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रास्ते में आने-जाने वाली बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं होने से छात्राओं में डर का माहौल है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि असामाजिक तत्वों की ओर से क्षेत्र में अवैध शराब का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है और रोकने पर वे लड़ाई-झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। पूर्व में भी कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई व जांच नहीं की। शराब की दुकानों को शीघ्र नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।