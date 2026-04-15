Bundi News: जन्म के कुछ ही घंटों बाद कचरे में फेंका नवजात, पत्थरों के बीच तड़पता मिला मासूम

युवक जब मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक नवजात शिशु बिना कपड़ों के पत्थरों के बीच पड़ा तड़प रहा था। युवक ने तुरंत शोर मचाया और आसपास रहने वाली महिलाओं को बुलाया। आवाज सुनकर बुजुर्ग महिला धापू बाई मौके पर पहुंचीं और नवजात को उठाकर संभाला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और नवजात को अपनी सुरक्षा में लिया। इसके बाद पुलिस बच्चे को लेकर डाबी अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल टीम ने तुरंत उपचार शुरू किया। अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर राधेश्याम दाधीच, स्वाधीन मीणा और रफीक ने बच्चे के शरीर की साफ-सफाई कर प्राथमिक उपचार किया तथा आवश्यक टीकाकरण भी किया गया।