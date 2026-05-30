Bundi: लाखेरी की खामोश चिमनियों ने बढ़ाई 25 हजार लोगों की चिंता

करीब एक सदी से लाखेरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही इस फैक्ट्री के बंद होने का असर अब पूरे कस्बे में दिखाई देने लगा है। जहां पहले मजदूरों, ट्रकों और कर्मचारियों की आवाजाही से बाजार गुलजार रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा नजर आने लगा है। फैक्ट्री पर निर्भर ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, होटल संचालक, किराना व्यापारी और छोटे कारोबारी आर्थिक संकट महसूस करने लगे हैं। फैक्ट्री में स्थायी और अस्थायी मिलाकर करीब एक हजार से अधिक लोग नियमित कार्यरत थे। इनके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 25 हजार लोग इस उद्योग से जुड़े हुए थे। उत्पादन बंद होने के बाद अब मजदूरों और कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।