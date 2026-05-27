Rajasthan: रात 1 बजे निरीक्षण पर निकले SE, मोबाइल बंद कर सो रहा था ऑन ड्यूटी कर्मचारी, दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित

अधीक्षण अभियंता सी. पी. गुप्ता और अधिशाषी अभियंता आर. के. बैरवा ने 1 बजे तक विभिन्न संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने रात करीब 1 बजे नैनवां रोड जीएसएस पर कार्यरत एफआरटी की लोकेशन चेक की। यहां एफआरटी के कर्मचारी अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके सोते हुए पाए गए। जांच में सामने आया कि रात 1 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक एफआरटी द्वारा क्षेत्र में किसी भी बिजली शिकायत का निवारण नहीं किया गया। इस गंभीर लापरवाही और कर्तव्यहीनता को देखते हुए अधिकारियों ने संबंधित फर्म और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई के लिए मामला प्रस्तावित कर दिया है।