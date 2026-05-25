Bundi News : प्यार, भरोसा और फिर विश्वासघात…लिव-इन पार्टनर गहनों संग हुई फरार

युवती के साथ वहां के ही मुकेश व सरिता देवी भी आए। नैनवां में युवक और युवती के बीच 15 मई को स्टाम्प पेपर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने का इकरारनामा तैयार किया गया। दो दिन साथ रहने के बाद युवती ने कहा कि उसके पीहर में पग फेरे की रस्म और पूजा होती है, इसलिए वहां चलना होगा । उसने रस्म में पहनने के लिए गहनों की मांग की। इस पर युवक ने उसे एक तोला सोने की टोकरिया, आधा तोला सोने का मंगलसूत्र, 500 ग्राम चांदी के पायजेब, तीन पाव चांदी की कणकती, नाक का सोने का लोंग और बिछिया पहनाई।