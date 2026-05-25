Bundi : कमाई पर ध्यान, मरम्मत पर नहीं, दरक रहे पत्थर

पर्यटन विभाग ने बूंदी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बावडिय़ों के जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी किया। कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व विभाग रहा। विभाग ने अभयनाथ बावड़ी, लाइन पुलिस बावड़ी, मालनमासी बावड़ी, अनारकली बावडी, शुक्ल बावड़ी, बोहरा कुंड, मीरागेट बावडी, नाहर धूस बावडी व नागर सागर कुंड का जीर्णोद्धार कराया। यह कार्य बूंदी की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ बावडिय़ों में लोहे की जालियां भी लगाई गईं। हालांकि, इस जीर्णोद्धार परियोजना में रानीजी की बावड़ी को शामिल नहीं किया गया। सर्वाधिक राजस्व देने के बावजूद इस बावड़ी की उपेक्षा की गई, जिससे इसकी रेङ्क्षलग व पत्थर दरकने लगे हैं। बारिश के दिनों में यह बावड़ी पूरी तरह जलमग्न हो जाती है, जिससे इसकी स्थिति और खराब हो रही है।