Bundi : नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में स्टाफ नहीं, डेढ़ साल से भटक रहे ग्रामीण

प्रशासक ईश्वरलाल सैनी ने बताया कि जब उन्होंने विकास अधिकारी से अधिकार और संसाधनों की मांग की तो उन्हें जवाब मिला कि ‘‘हस्ताक्षर करो, पावर कुछ नहीं है।’’ इस पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि अधिकार ही नहीं दिए गए तो पद देने का क्या मतलब है। पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था और अन्य जरूरी कार्य आखिर कौन करवाएगा। उन्होंने बताया कि बाद में वे इस समस्या को लेकर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से भी मिले, जिन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव से मामले को गंभीरता से लेने को कहा।