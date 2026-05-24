24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में स्टाफ नहीं, डेढ़ साल से भटक रहे ग्रामीण

नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन आवश्यक स्टाफ और वित्तीय अधिकार नहीं मिलने से पंचायत क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि डेढ़ वर्ष से छोटे-छोटे कामों के लिए भी उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन समस्या के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से अमरत्या, बालोला और कांस की आंतरी तीनों राजस्व गांवों को मिलाकर अमरत्या को नवगठित ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

May 24, 2026

Bundi : नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में स्टाफ नहीं, डेढ़ साल से भटक रहे ग्रामीण

हिण्डोली. अमरत्या गांव का नजारा। पत्रिका

हिण्डोली. नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन आवश्यक स्टाफ और वित्तीय अधिकार नहीं मिलने से पंचायत क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि डेढ़ वर्ष से छोटे-छोटे कामों के लिए भी उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन समस्या के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से अमरत्या, बालोला और कांस की आंतरी तीनों राजस्व गांवों को मिलाकर अमरत्या को नवगठित ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। इसके बाद पंचायत समिति हिण्डोली की ओर से ईश्वरलाल सैनी को प्रशासक का चार्ज दिया गया तथा ललित कुमार रेगर को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया।

हस्ताक्षर करो, पावर कुछ नहीं है

प्रशासक ईश्वरलाल सैनी ने बताया कि जब उन्होंने विकास अधिकारी से अधिकार और संसाधनों की मांग की तो उन्हें जवाब मिला कि ‘‘हस्ताक्षर करो, पावर कुछ नहीं है।’’ इस पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि अधिकार ही नहीं दिए गए तो पद देने का क्या मतलब है। पंचायत क्षेत्र में साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था और अन्य जरूरी कार्य आखिर कौन करवाएगा। उन्होंने बताया कि बाद में वे इस समस्या को लेकर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से भी मिले, जिन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव से मामले को गंभीरता से लेने को कहा।

वित्तीय पावर देने के लिए मांगा मार्गदर्शन

विकास अधिकारी संजय मोदी ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या के प्रशासक को वित्तीय अधिकार देने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा है, ताकि पंचायत स्तर पर जरूरी कार्य शुरू हो सकें और लोगों को राहत मिल सके।

पंचायत भवन तक नहीं, लोग हो रहे परेशान

विकास अधिकारी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव को भेजे पत्र में बताया कि नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में पंचायत भवन, बैठक व्यवस्था, वित्तीय संसाधन और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते पंचायत क्षेत्र के लोगों के जरूरी काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं।

प्रमाण पत्र और योजनाओं के लिए भटक रहे ग्रामीण

ग्राम पंचायत क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति-मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन, रोजगार और आवास योजनाओं से जुड़े कार्य लंबित पड़े हैं। ग्रामीणों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समस्या बढऩे के कारण राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं, जिनमें कई शिकायतें 61 से 70 दिनों से लंबित चल रही हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 May 2026 06:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में स्टाफ नहीं, डेढ़ साल से भटक रहे ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : पचास से अधिक गांवों के किसानों की उम्मीद नहीं हो रही पूरी

Nainwa Agricultural Sub-Market
बूंदी

Bundi : अब एसएमसी तय करेगी स्कूलों का विकास, 30 लाख तक खर्च करने का मिला अधिकार

Govt. School
बूंदी

Bundi News: 11वीं कक्षा के छात्र की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गया था, परिवार में मचा कोहाराम

student died heart attack
बूंदी

Bundi : सड़क सीमा से कच्चे-पक्के निर्माण और टीनशेड किए ध्वस्त

Action to remove encroachments
बूंदी

MP में वायरस से आधा दर्जन बाघ की मौत के बाद हाई अलर्ट पर आया राजस्थान का वन विभाग, उच्च स्तर से निर्देश जारी

Tiger
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.