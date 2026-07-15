Bundi : पुराने बायपास को मिलेगी ‘फूलों की घाटी’ की पहचान

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि इन ऐतिहासिक दरवाजों और प्रमुख बावडिय़ों के जीर्णोद्धार से बूंदी की प्राचीन और गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहेगी। इससे हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटन को सुगम और आकर्षक बनाने के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। बूंदी के पुराने बायपास को ‘फूलों की घाटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा। दधिमति मंदिर से मीरागेट तक के 2.5 किलोमीटर लंबे रूट को आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा, ताकि देशी-विदेशी पर्यटक आसानी से विरासत का अवलोकन कर सकें। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के प्रवेश द्वार क्षेत्र को भी नया और आकर्षक लुक दिया जाएगा।