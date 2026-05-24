Bundi : पचास से अधिक गांवों के किसानों की उम्मीद नहीं हो रही पूरी

गौण मंडी शुरू नही होने से नैनवां ही नही नैनवां के समीप स्थित टोंक जिले की नगरफोर्ट, दूनी, उनियारा तहसीलों के गांवों के किसानों को अपनी उपज को सही दामों में बेचने का प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि नैनवां तहसील साथ ही टोंक जिले के पचास से अधिक ऐसे गांव है, जिनसे नैनवां की दूरी 10 से 20 किमी ही पड़ती है। खरीदारी करने नैनवां के बाजारों में आने से इन गांवों के लोगों को अब अपनी उपज बेचने के लिए नैनवां ही आना पड़ता है। बड़ोली, भानौली, बालुन्दा, स्यावता, ठिकरिया, बालुन्दा, सतवाड़ा, चन्दवाड़, गुराई, खेड़ा, जेल, रघुराजपुरा, देवपुरा, नगरफोर्ट, खातोल, देवरी, बालापुरा, मुगलाना, जालिमगंज, बोसरिया, समरावता, कचरावता, रायपुरा, पलाई, महाराजपुरा, चतरपूरा तो ऐसे गांव है। नैनवां से 15 किमी की परिधि में ही बसे हुए है। गौण मंडी के अभाव में नैनवां तहसील समिधी, बालापुरा, नाहरगंज, जगदीशपुरा, गम्भीरा, रामपुरिया, खासपुरिया, बामनगांव, करीरी, हीरापुर, संडीला, बम्बूली, रजलावता, खेरुणा, भोमपुरा, सुवानिया, बिजलबा, पांडुला, धानुगांव, भावपुरा, फुलेता, मानपुरा, पाई, खानपुरा, दुगारी, सिसोला, जजावर, बाछोला, उगेन, सुरगली सहित अन्य गांव के किसानों को गौण मंडी शुरू नही हो पाने से दूरदराज की मंडियों में जाना पड़ रहा है। या फिर खुले में ही दुकानों पर अपनी ङ्क्षजसों को बेचना पड़ रहा है।