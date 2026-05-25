Bundi : उधारी के कार्मिक चला रहे हैं नगरपालिका का काम

हिण्डोली. नगर पालिका हिण्डोली 3 वर्षों से संचालित होने के बाद भी यहां पर एक भी पद सृजित नहीं होने से नगरपालिका के विकास कार्य को ग्रहण लगा हुआ है। यहां पर उधार से लिए अधिकारी कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत नगरपालिका में क्रमोन्नत हुई थी। उसके बाद कस्बे के लोगों को पंख लगे थे कि हिण्डोली नगरपालिका कस्बा सहित राजस्व गांवों का विकास होगा, लेकिन 3 वर्ष होने के बाद भी राजस्व गांव विकास के लिए तरस रहे हैं।