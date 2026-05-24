जैसलमेर में दिल दहलाने वाला दृश्य, डंपिंग यार्ड में बिखरे गोवंश के शव, लोगों में आक्रोश

डम्पिंग यार्ड में मृत मिले पशुओं के बारे में नगरपरिषद प्रशासन का कहना है कि सभी पशु स्वाभाविक रूप से मृत हुए हैं। यह केवल शहर के ही नहीं बल्कि गांव के भी मृत पशु है, इसलिए उनकी संख्या अधिक दिख रही है। इस संबंध में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. उमेश वरगंटीवार का कहना है कि ये सभी पशु एक दिन के नहीं है। एक माह तक करीब चार-पांच पशु प्रति दिन लाए गए हैं। यहां लाए गए मृत पशुओं में जैसलमेर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भी शामिल है। पशुओं में कोई बीमारी नहीं फैली है। गोवंश की मौते प्राकृतिक व स्वाभाविक या अन्य शारीरिक समस्याओं से हुई है।