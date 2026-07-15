Jaisalmer: मानसून संग बढ़ता सर्पदंश संकट… देश में हर वर्ष अनुमानित 58 हजार मौत

जैसलमेर. मानसून जहां खेती और जलस्रोतों के लिए राहत लेकर आता है, वहीं हर वर्ष एक ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी गहरा जाता है, जो हजारों परिवारों को प्रभावित करता है। खेतों, ग्रामीण बस्तियों और जलभराव वाले इलाकों में सांपों की सक्रियता बढ़ने के साथ सर्पदंश के मामले भी बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि 16 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व सर्प दिवस अब केवल वन्यजीव संरक्षण का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य, आपात चिकित्सा और वैज्ञानिक जागरूकता से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्पदंश को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की श्रेणी में रखा है। संगठन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और गंभीर विकलांगता में 50 प्रतिशत कमी लाना है। भारत सरकार ने भी इसी लक्ष्य के अनुरूप नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेकबाइट एनवेनमिंग लागू किया है।