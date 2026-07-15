Jaisalmer: शहर की सांसें घेर रहे कब्जे, भविष्य की जमीन होती जा रही गायब

जैसलमेर. किसी भी शहर का भविष्य उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि उन खाली भूखंडों से तय होता है, जिन पर आने वाले वर्षों में सड़कें बननी हैं, पार्क विकसित होने हैं, अस्पताल खड़े होने हैं और बच्चों के खेलने के मैदान तैयार होने हैं। जैसलमेर में यही भविष्य धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है। शहर के कई हिस्सों में सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। चिंता केवल अतिक्रमण की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की भी है, जो शुरुआती स्तर पर कार्रवाई करने में चूक जाती है और जब तक प्रशासन मौके पर पहुंचता है, तब तक अस्थायी कब्जा पक्के निर्माण में बदल चुका होता है। जैसलमेर में पिछले कुछ वर्षों में भूमि की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकारी भूखंडों पर कब्जे की प्रवृत्ति भी तेज हुई है। पहले अस्थायी बाड़, टीनशेड या झोंपड़ी बनाई जाती है, फिर बिजली-पानी के कनेक्शन, उसके बाद पक्का निर्माण और अंततः कानूनी विवाद। इस पूरी प्रक्रिया में सार्वजनिक भूमि धीरे-धीरे निजी दायरों में बदल जाती है। अब अतिक्रमण केवल खाली पड़ी जमीन तक सीमित नहीं है। निशाने पर वे भूखंड हैं जो भविष्य की नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित हैं।