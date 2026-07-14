Jaisalmer: 20 दिन पहले सऊदी से लौटे युवक की मस्तिष्क रक्तस्राव से मृत्यु, गांव में शोक

लाठी क्षेत्र के केरालिया गांव में मंगलवार तड़के एक छह फीट लंबा कोबरा घर के मुर्गियों के बाड़े में घुस गया। जहरीले सांप को देखकर परिवार के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कोबरा ने बाड़े में मौजूद पांच मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे गांव में भय फैल गया। परिजनों ने तत्काल लाठी वन विभाग को सूचना दी, पर काफी इंतजार के बावजूद टीम नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार ने वन्यजीव प्रेमी एवं सर्प रेस्क्यूकर्ता विक्रम दर्जी को सूचना दी। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया। आक्रामक कोबरा को पकड़ना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन काफी मशक्कत व सावधानी के बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र थे। कोबरा को आबादी से दूर उसके प्राकृतिक अवास में छोड़ा गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कामधेनु सेना के केरालिया ग्राम अध्यक्ष रणवीर सिंह भाटी ने वन विभाग की अनदेखी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित रेस्क्यूकर्ता समय पर नहीं पहुंचते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे, जिससे वन्यजीव संरक्षण और लोगों की सुरक्षा बनी रहे।