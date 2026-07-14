Jaisalmer: पोकरण अस्पताल में रेग्युलर व न्यूट्रल इंसुलिन नहीं, मधुमेह मरीजों को महंगे दामों पर खरीदना मजबूरी

पोकरण. कस्बे के राजकीय जिला चिकित्सालय में गत चार माह से इंसुलिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण मधुमेह के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को बाजार से महंगे दामों में इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। यह जिला स्तरीय चिकित्सालय है, जहां प्रतिदिन 800 से एक हजार मरीज उपचार के लिए आते हैं। क्षेत्र के मधुमेह मरीजों के लिए यहां नि:शुल्क दवाइयां व इंसुलिन इंजेक्शन की व्यवस्था है। पोकरण अस्पताल में चार तरह के इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं, जिनमें से रेग्युलर व न्यूट्रल दो इंसुलिन इंजेक्शन वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार इन्हीं इंजेक्शनों की रोगियों को परामर्श दी जाती है। करीब चार माह से इनकी आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण मधुमेह के मरीजों को बाजार से महंगे दामों में इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। मधुमेह की बीमारी में मरीज को प्रतिदिन इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अस्पताल में दो प्रकार के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से मधुमेह मरीजों को परेशानी हो रही है। इन मरीजों को बाजार से महंगे दामों में इंजेक्शन खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बावजूद इसके, जिम्मेदारों की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है।