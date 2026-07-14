Jaisalmer: डिग्री नहीं, स्किल बनेगी ताकत: युवा क्षमता तय करेगी देश की अगली आर्थिक छलांग

जैसलमेर. दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, हरित ऊर्जा और डिजिटल तकनीक पारंपरिक नौकरियों की जगह नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ऐसे दौर में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का नहीं, बल्कि रोजगार योग्य कौशल का है। इसी संदेश के साथ हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इस दिवस की शुरुआत युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक काम और उद्यमिता के लिए कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में है। यही जनसांख्यिकीय ताकत आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी आर्थिक पूंजी बन सकती है, लेकिन तभी जब शिक्षा और उद्योग के बीच मौजूद कौशल अंतर को तेजी से कम किया जाए। संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को का भी मानना है कि भविष्य के रोजगार केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि डिजिटल, एआई, हरित और सामाजिक कौशल के संतुलित विकास से तय होंगे।