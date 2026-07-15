Jaisalmer: हरयाळो राजस्थान अभियान ने मरुधरा में जगाया हरित भविष्य का नया संकल्प

मुख्य अतिथि डॉ. भूपेंद्र कुमार बारूपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और घटते वृक्ष आज मानव सभ्यता के सामने गंभीर चुनौती हैं। इन परिस्थितियों में पौधरोपण किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का सामाजिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना है। यदि समाज इस उत्तरदायित्व को साझा करे तो पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य सहज रूप से पूरा हो सकता है। अध्यक्ष भगवानदास खत्री ने कहा कि वृक्ष धरती की सबसे अमूल्य धरोहर हैं। वे केवल फल, फूल और छाया ही नहीं देते, बल्कि जीवन के आधार जल, वायु और मिट्टी के संतुलन की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पत्रिका का हरयाळो राजस्थान अभियान समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाली सार्थक पहल है।कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ लेते हुए अधिकाधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि प्रत्येक परिवार वर्ष में कुछ पौधे लगाकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करे तो मरुभूमि का परिदृश्य भी हरियाली की नई पहचान बन सकता है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस अवसर पर पुष्पा भाटी, तोरल भाटी, आनंद उर्फ इन्द्ररा, कैलाश कंवर, भंवर कंवर, माणक सौलंकी, घनश्याम सोलंकी, कोषाध्यक्ष प्रदीप भाटी, राजू शर्मा, प्रागाराम पंवार, नवल किशोर दर्जी, मूलचंद दर्जी, हस्तीमल माली, जितेंद्र पंवार, ललित बारूपाल, राजेश गर्ग, शिवलाल गर्ग, दीपक माली, दुष्यंत कुमार हड्डा तथा तोगाराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने पौधारोपण में भागीदारी निभाई।