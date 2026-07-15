Jaisalmer: थार की आर्द्रभूमि में ‘ पेंटेड स्टॉर्क’, जैव विविधता ने फिर जगाया भरोसा

किसी जलाशय में इसकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि वहां पर्याप्त जल, प्राकृतिक खाद्य स्रोत और अपेक्षाकृत शांत वातावरण उपलब्ध है। खेतोलाई तालाब पर इसका दिखाई देना इस प्राकृतिक जलाशय की पारिस्थितिक समृद्धि को रेखांकित करता है। उन्होंने बताया कि थार जैसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में मौसमी तालाबों का महत्व केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है। मानसून के बाद इन जलाशयों में जलभराव होने से जलीय जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे अनेक स्थानीय और प्रवासी जलपक्षियों को पर्याप्त भोजन और सुरक्षित आश्रय मिलता है। यही कारण है कि हर वर्ष विभिन्न प्रजातियों के पक्षी इन आर्द्रभूमियों की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ समय तक यहां प्रवास करते हैं। विश्नोई के अनुसार खेतोलाई तालाब पर पेंटेड स्टॉर्क का दर्ज किया गया यह अवलोकन मरुस्थलीय आर्द्रभूमियों के संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।