Bundi : शिक्षा विभाग सख्त, सरकारी और निजी स्कूल में बच्चे नहीं ला सकते मोबाइल

यदि फिर भी विद्यार्थी घर से बिना बताए मोबाइल फोन स्कूल में लाते हैं तो कक्षाध्यापक या स्कूल के संस्था प्रधान फोन को जब्त कर इसकी सूचना माता-पिता को देने के साथ भविष्य में बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देने के लिए पाबंद करेंगे। वहीं विद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा मोबाइल का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कक्षा अध्यापक छात्रों के व्यवहार में आने वाले अचानक बदलावों जैसे एकाकी रहना या चिड़चिड़ापन पर सूक्ष्म नजर रखेंगे और तुरंत परिजनों से संपर्क करेंगे। स्कूल में खेलकूद और नियमित होमवर्क की जांच को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। अभिभावकों के लिए निर्देशों में मोबाइल की जरूरत का आकलन करें और गैजेट््स देने से पहले मोबाइल व लैपटॉप में चाइल्ड लॉक या पेरेंट््स परमिशन के फीचर्स ऑन रखें। यदि बच्चा अचानक दोस्तों से बात करना कम कर दे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो विद्यार्थियों की काउंसङ्क्षलग कराने के निर्देश दिए हैं।