Bundi : आरोग्य मंदिरों में अब एप से लगेगी हाजिरी, सात दिन में लागू होगी नई व्यवस्था

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम की ओर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश जारी कर सात कार्य दिवस में नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार राज्य स्तर पर जिला स्तरीय पहचान क्रमांक जोडऩे का कार्य पूरा किया जा चुका है। अब जिला स्तर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और शहरी नोडल अधिकारियों की डिजिटल पहचान जोड़ी जाएगी। इसके बाद आरोग्य मंदिरों में कार्यरत कर्मचारियों की डिजिटल आईडी तैयार की जाएगी। नई प्रणाली लागू होने के बाद कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से दर्ज होगी। साथ ही सभी जिलों को इसकी पालना रिपोर्ट भी भेजनी होगी, ताकि राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सके।