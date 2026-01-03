ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 55 करोड़ से बनेगा नैनवां रोड पर फ्लाईओवर

बूंदी के नैनवां रोड पर वाहनों का आवागमन।
बूंदी. शहर के नैनवां रोड पर शहर का पहला फ्लाईओवर 55.30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके लिए सभी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यह फ्लाईओवर तीन बत्ती चौराहा से नैनवा रोड तक 950 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा।
सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता शेखर चंद मीना ने बताया कि इस परियोजना के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है, और निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि दो साल में फ्लाईओवर पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
अब जाम नहीं, उड़ान भरेंगे वाहन
बूंदी शहर का यातायात लंबे समय से सबसे बड़ी समस्या रहा है। खासकर बत्ती चौराहा से नैनवा रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यह फ्लाईओवर बूंदी के लिए राहत की सांस साबित होगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि फ्लाईओवर के निर्माण से शहर के बीचोंबीच ट्रैफिक दबाव काफी हद तक कम होगा। यह न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत देगा, बल्कि पर्यटकों को भी बूंदी की सैर में आसानी होगी। फ्लाईओवर बनने के बाद जिन वाहनों को नैनवां रोड या माटूंदा जाना होगा, वह सीधे तीन बत्ती चौराहे से ही फ्लाईओवर होकर कम समय में अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। इससे जाम से तो मुक्ति मिलेगी, लोगों का समय भी बचेगा। फ्लाईओवर के अलावा जिले की टूटी-फूटी सडक़ों पर भी मरहम लगाने की तैयारी है। हाल की भारी बारिश और बाढ़ के कारण जर्जर सडक़ों की मरम्मत के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। यह राशि परमानेंट रेस्टोरेशन योजना के तहत स्वीकृत हुई है। वहीं, तत्काल मरम्मत कार्यों के लिए 5.963 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग से मिली है, जिससे पेचवर्क के जरिए खराब सडक़ों को दुरुस्त किया जाएगा।
नैनवां रोड पर फ्लाई ओवर निर्माण के लिए गत दिनों डीपीआर प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, जिसके लिए अब टेण्डर जारी किए जा रहे है। टेण्डर प्रक्रिया पूरी होने के बाद फ्लाई ओवर का निर्माण शुरू किया जाएगा। फ्लाई ओवर निर्माण से नैनवां रोड पर आवागमन सुचारू हो सकेगा।
शेखर चंद मीना, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बूंदी
मशीन के साथ दूसरी मंजिल की छत से गिरा, मौत
नैनवां. शहर के छोटी पडाप गांव में शुक्रवार दोपहर को निर्माणाधीन मकान की छत से कोवड़ी मशीन उतारते समय मशीन के साथ छत से गिरने से कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले कोरमा निवासी 43 वर्षीय मुकेश बैरवा की मौत हो गई। मृतक मुकेश कंस्ट्रक्शन का काम करता था। छोटी पडाप में एक व्यक्ति के मकान के कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया था। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद दोपहर को निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल से कोवड़ी मशीन उतारते समय मशीन सहित छत से नीचे गिर गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोग घायल मुकेश को उपजिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही नैनवां थाना से एएसआई देवलाल मीणा चिकित्सालय पहुंचे और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। एएसआई ने बताया कि मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया है।
परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा
मुकेश की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। चिकित्सालय में मुकेश के शव को देख उसकी पत्नी का विलाप देख वहां मौजूद लोगों की आंखें छलक पड़ी। परिवार में चार पुत्रियां और एक पुत्र हैं, जिनका सहारा था, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।