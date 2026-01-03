ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 55 करोड़ से बनेगा नैनवां रोड पर फ्लाईओवर

अब जाम नहीं, उड़ान भरेंगे वाहन

बूंदी शहर का यातायात लंबे समय से सबसे बड़ी समस्या रहा है। खासकर बत्ती चौराहा से नैनवा रोड पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यह फ्लाईओवर बूंदी के लिए राहत की सांस साबित होगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि फ्लाईओवर के निर्माण से शहर के बीचोंबीच ट्रैफिक दबाव काफी हद तक कम होगा। यह न सिर्फ स्थानीय लोगों को राहत देगा, बल्कि पर्यटकों को भी बूंदी की सैर में आसानी होगी। फ्लाईओवर बनने के बाद जिन वाहनों को नैनवां रोड या माटूंदा जाना होगा, वह सीधे तीन बत्ती चौराहे से ही फ्लाईओवर होकर कम समय में अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। इससे जाम से तो मुक्ति मिलेगी, लोगों का समय भी बचेगा। फ्लाईओवर के अलावा जिले की टूटी-फूटी सडक़ों पर भी मरहम लगाने की तैयारी है। हाल की भारी बारिश और बाढ़ के कारण जर्जर सडक़ों की मरम्मत के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। यह राशि परमानेंट रेस्टोरेशन योजना के तहत स्वीकृत हुई है। वहीं, तत्काल मरम्मत कार्यों के लिए 5.963 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग से मिली है, जिससे पेचवर्क के जरिए खराब सडक़ों को दुरुस्त किया जाएगा।