IMD Alert: नौतपा में तप रहा राजस्थान, दो दिन बाद फिर से मिलेगी भीषण गर्मी से कुछ राहत

Heatwave Warning: जयपुर. राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर फिलहाल जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी और ऊष्णरात्रि की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि बीकानेर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में तापमान 46 से 47 डिग्री तक दर्ज होने के आसार हैं। लगातार बढ़ती गर्मी ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है।