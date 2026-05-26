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IMD Alert: नौतपा में तप रहा राजस्थान, दो दिन बाद फिर से मिलेगी भीषण गर्मी से कुछ राहत

Monsoon Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी, कई जिलों में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार। 28 मई से बदलेगा मौसम, आंधी-बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

May 26, 2026

Monsoon Update

Photo AI

Heatwave Warning: जयपुर. राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर फिलहाल जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी और ऊष्णरात्रि की स्थिति बनी रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि बीकानेर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में तापमान 46 से 47 डिग्री तक दर्ज होने के आसार हैं। लगातार बढ़ती गर्मी ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है।

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है, जबकि पंजाब से उत्तर-पूर्व अरब सागर तक पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रफ सक्रिय बना हुआ है। इसके अलावा 28 मई से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है, जिसका असर राजस्थान के मौसम पर भी देखने को मिलेगा।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 मई से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 30 मई के बाद इन गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि जून के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आंधी और बारिश की गतिविधियों के कारण 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हीटवेव से सावधान रहने की सलाह दी है।

राजस्थान में नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। दिन के साथ-साथ रात में भी तापमान अधिक रहने से लोगों को राहत नहीं मिल रही। खासतौर पर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, झुंझुनूं, कोटा और आसपास के इलाकों में गर्म हवाओं का असर अधिक देखने को मिल रहा है।

मौसम विभाग का मानना है कि मई के अंतिम दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और आंधी-बारिश का दौर शुरू होने के बाद प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है।

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Published on:

26 May 2026 07:39 pm

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