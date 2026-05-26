अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा, कहा- अधिकारी फोन नहीं उठाते, योजनाएं ठप पड़ी

रिफाइनरी परियोजना पर उन्होंने कहा कि उद्घाटन से पहले आग लगने की घटना राजस्थान के लिए शर्मनाक रही और इसकी जांच होनी चाहिए। एलिवेटेड रोड को लेकर उन्होंने कहा कि परियोजना कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुई थी और डीपीआर भी तैयार कर ली गई थी। अब केन्द्रीय मंत्री इसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई अस्पताल भवन तैयार होने के बावजूद उन्हें शुरू नहीं किया गया है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। दवाओं की कमी और आरजीएचएस जैसी योजनाओं की स्थिति पर भी उन्होंने सवाल उठाए।