Export Boost: आधुनिक तकनीक अपनाने वाले उद्योगों को राजस्थान सरकार देगी 1 करोड़ तक सहायता

नीति के तहत राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से कई प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। निर्यात दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और आयोजनों में भागीदारी के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा।