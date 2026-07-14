Rajasthan: शिक्षा मंत्री जी.. ‘मैं तो VRS ले लूंगा, लेकिन आपकी जिद भाजपा को ले डूबेगी’, ट्रांसफर के बाद शिक्षक की पोस्ट वायरल

जयपुर। राजस्थान में हाल ही में हुए तबादलों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। इसी बीच धौलपुर जिले के एक शिक्षक की सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने तबादले पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा मंत्री पर तीखी टिप्पणी की है। पोस्ट सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। वहीं पोस्ट पर लगातार लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।