SMS Hospital : दुनिया से विदा होकर भी नई जिंदगी दे गए भौंरीलाल, डॉक्टर बेटे-बहू ने 83 वर्षीय पिता का कराया अंगदान

भौंरीलाल मीणा के परिवार का यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है, जब देशभर में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अपने पिता को खोने के दर्द के बावजूद डॉक्टर बेटे और बहू ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए अंगदान का फैसला लिया। उनका यह कदम न केवल एक मरीज के लिए जीवनदायी साबित हुआ, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे गया कि मृत्यु के बाद भी किसी के अंग किसी दूसरे व्यक्ति को नई जिंदगी दे सकते हैं।