Rajasthan Truck Strike: 2 लाख से अधिक ट्रकों के थमे पहिए, फल-सब्जी, सीमेंट, स्टील और किराना की आपूर्ति प्रभावित

परिवहन विभाग ने सोमवार शाम ट्रांसपोर्ट संगठनों के साथ बैठक कर नई एसओपी जारी की थी। विभाग ने दावा किया कि अब अधिक कंपनियों के माध्यम से वीएलटीडी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि एसओपी में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नई कंपनियां कब से काम शुरू करेंगी और वाहन मालिकों को डिवाइस कब उपलब्ध होगी। इसी कारण आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया गया। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुरेश पूनिया ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस और व्यावहारिक निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।