Bundi : स्थानांतरण के बाद भी जवान नहीं बदले तो एसपी कार्रवाई करें-मीना

बूंदी. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) डॉ. बीएल. मीणा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों का निरीक्षण किया गया। डॉ. बीएल. मीणा ने दोपहर में एसपी ऑफिस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पुलिस अधीक्षक स्तर स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद भी जवान अगर उसी थाने में काबिज रहता है तो यह आदेश की अवहेलना है।

स्थानांतरित थाने में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जिले में ऐसे कोई मामले है तो संज्ञान में लाए, उन पर कार्रवाई आवश्यक रूप से होगी। वहीं हादसे के मामलों में एडीजीपी ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथ ही नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए और वाहन के दस्तावेजों को साथ रखे।