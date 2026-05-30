Bundi : बारदाना खत्म, गेहूं खरीद चार से दिन बंद, 143 किसान परेशान

केशवरायपाटन. कृषि उपज मंडी परिसर में चल रहे तिलम संघ के खरीद केंद्र पर शुक्रवार को बारदाने की व्यवस्था होने के बाद सात दिनों से बंद खरीद शुरू हो गई। यहां पर बारदाने की व्यवस्था पिछले सात दिनों से बिगड़ी हुई थी। जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। किसान चिलचिलाती धूप में गेहूं के ढेर कर बारदाने का इंतजार कर रहे थे। किसानों ने इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। किसानों की इस समस्या को राजस्थान पत्रिका में शुक्रवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद ही सुबह आठ बजे मंडी में बारदाना से भरा ट्रक आ गया।