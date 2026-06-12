Bundi: ‘मेरी हत्या करने की प्लानिंग हो रही है’, BJP नेता अनिल जैन को मिली जान से मारने की धमकी, रात 12 बजे आया मैसेज

थानाधिकारी सहदेवसिंह मीणा ने बताया कि बुधवार रात को पुलिस कंट्रोल रूम बूंदी से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर गले में फंदा लगाकर मरने की धमकी देने का वीडियो डाला है। सूचना पर थाने से ड्यूटी ऑफिसर हेमराज मय जाप्ता युवक की लोकेशन भवानी नगर पहुंचे। मोबाइल नम्बर से सम्पर्क किया तो युवक घर पर मिला। युवक से सोशल मीडिया पर मरने की धमकी के डाले गए वीडियो के बारे में पूछताछ की गई। युवक ने बताया कि वीडियो लोगों को डराने के लिए मजाक-मजाक में डाल दिया था। आवेश आकर बात करने लगा, जिसको थाने पर लाकर शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।