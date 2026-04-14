जयपुर पुलिस का ये कैसा न्याय? गर्भवती से छेड़छाड़ के आरोपी को थाने लाकर छोड़ा! CCTV फुटेज से खुलेगी लापरवाही

फिलहाल, पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में राजस्थान-मध्य प्रदेश बॉर्डर और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद छेड़छाड़ की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।

मीडिया के जरिए आरोपी को थाने लाकर छोड़ने की बात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज जांचे जा रहे हैं। महिला सुरक्षा का मामला बेहद गंभीर है, आरोपी की तलाश में रात भर दबिश दी गई है।

-रंजीता शर्मा, डीसीपी ईस्ट