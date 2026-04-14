राजस्थान में सभी प्राइवेट अस्पताल 24 घंटे तक बंद, डॉ. सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी पर भड़का IMA, RGHS सेवाएं भी ठप

चिकित्सकों में रोष इस बात को लेकर भी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की बड़ी वित्तीय अनियमितता या चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) की पुष्टि नहीं की थी। बोर्ड द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद हुई गिरफ्तारी को IMA ने चिकित्सा पेशे की गरिमा पर चोट बताया है।