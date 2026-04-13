‘मोनालिसा भाग गई’ कहकर बवाल मचाने वाला अरविंद जोशी निकला टैक्सी ड्राइवर, बोला- किसी और के कहने पर बनाया वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकी भरे कमेंट्स मिल रहे हैं, जिससे वे बेहद डरे हुए हैं। अरविंद ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है और स्पष्ट किया है कि वे इस पूरे मामले की सच्चाई बताने के लिए जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। उन्होंने लोगों से शांति की अपील की है ताकि इस गलतफहमी को दूर किया जा सके। फिलहाल, यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।