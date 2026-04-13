‘मोनालिसा भाग गई’ बोलने वाला राजस्थान का शख्स खाएगा जेल की हवा? फिर मांगी माफी, लोग बोले- अंदर जाएगा अब

Monalisa Missing Case Viral Video:मोनालिसा और फरमान खान की शादी के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हाल ही में मोनालिसा के मिसिंग होने की बात सामने आ रही थी। एक शख्स खुद को फरमान खान बताते हुए दावा कर रहा था कि मोनालिसा भाग गई। अब शख्स ने एक बार फिर माफी मांगते हुए बताया है कि उसका मकसद सिर्फ मजाक करना था।