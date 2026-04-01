आशा भोसले की मौत के बाद नौकरानी के छलके आंसू, 40 साल तक घर काम करने वाली ने गायिका को लेकर कही ये बात

करीब चार दशक तक उनके घर में कार्यरत रहीं सुनाम साल्वे ने उन्हें एक ऐसी मालकिन बताया, जिन्होंने हमेशा अपने आसपास काम करने वाले लोगों को सम्मान दिया। उनका कहना था कि आशा जी का व्यवहार कभी औपचारिक नहीं लगा, बल्कि परिवार जैसा अपनापन महसूस होता था। वे हर परिस्थिति में अपने कर्मचारियों की जरूरतों का ध्यान रखती थीं और कभी किसी को छुट्टी देने से मना नहीं करती थीं। यही कारण है कि उनके साथ जुड़े लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं।