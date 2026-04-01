12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आशा भोसले की मौत के बाद नौकरानी के छलके आंसू, 40 साल तक घर काम करने वाली ने गायिका को लेकर कही ये बात

Asha Bhosle Death News: दिग्गज गायिका आशा भोसले की मौत के बाद उनके घर पर काम करने वाले स्टाफ ने उनके व्यक्तित्व को लेकर अहम खुलासे किए हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Asha Bhosle Death News

Asha Bhosle Death News (सोर्स- एक्स)

Asha Bhosle Death News: सुरों की दुनिया को अपनी अनमोल आवाज से दशकों तक समृद्ध करने वाली महान गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके निधन की खबर ने न सिर्फ फिल्मी जगत बल्कि उनके निजी जीवन से जुड़े लोगों को भी गहरे शोक में डुबो दिया। उनके जाने से संगीत जगत ने एक ऐसा स्वर खो दिया है, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा और भावनाओं को आवाज दी।

आशा भोसले के व्यक्तित्व पर बोलीं स्टाफ

आशा भोसले का व्यक्तित्व केवल एक महान गायिका तक सीमित नहीं था, बल्कि वो अपने व्यवहार और मानवीय संवेदनाओं के कारण भी लोगों के दिलों में खास स्थान रखती थीं। उनके साथ वर्षों तक काम करने वाले घरेलू स्टाफ और सहयोगियों ने उनके स्वभाव से जुड़ी कई भावुक यादें साझा की हैं, जो उनके सरल और स्नेही व्यक्तित्व को उजागर करती हैं।

40 साल तक काम करने वालीं ने की बात

करीब चार दशक तक उनके घर में कार्यरत रहीं सुनाम साल्वे ने उन्हें एक ऐसी मालकिन बताया, जिन्होंने हमेशा अपने आसपास काम करने वाले लोगों को सम्मान दिया। उनका कहना था कि आशा जी का व्यवहार कभी औपचारिक नहीं लगा, बल्कि परिवार जैसा अपनापन महसूस होता था। वे हर परिस्थिति में अपने कर्मचारियों की जरूरतों का ध्यान रखती थीं और कभी किसी को छुट्टी देने से मना नहीं करती थीं। यही कारण है कि उनके साथ जुड़े लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं।

काफी दयालु और स्नेही थीं आशा

इसी तरह मंगेशकर परिवार से लंबे समय तक जुड़ी रहीं पुष्पा नवार ने भी आशा जी को बेहद दयालु और स्नेही बताया। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ रहते हुए उन्हें हमेशा अपनापन महसूस हुआ और आशा जी का व्यवहार बेहद आत्मीय था। उनके अनुसार यह क्षति केवल संगीत जगत की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की व्यक्तिगत क्षति है जो उन्हें करीब से जानते थे।

छुट्टी के लिए कभी मना नहीं करती थीं आशा

परिवार से जुड़े एक दूसरे सदस्य ने भी इस खबर को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि मंगेशकर परिवार हमेशा से देश की सांस्कृतिक धरोहर रहा है और आशा जी का योगदान उसमें अमूल्य है। उनका स्वभाव इतना सहज था कि उनके साथ समय बिताने वाले लोग खुद को परिवार का हिस्सा महसूस करते थे।

आशा भोसले की पहचान भले ही उनकी मधुर आवाज और शानदार संगीत यात्रा से जुड़ी रही हो, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनका मानवीय व्यवहार था। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को हमेशा सम्मान और स्नेह दिया, जिसकी यादें आज उनके जाने के बाद और भी गहरी हो गई हैं।

ये भी पढ़ें

Asha Bhosle Family Tree: लता मंगेशकर ही नहीं आशा भोसले के थे तीन और भाई-बहन, नौ की उम्र में पिता का निधन
बॉलीवुड
Asha Bhosle Family Tree

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Apr 2026 08:49 pm

Published on:

12 Apr 2026 08:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले की मौत के बाद नौकरानी के छलके आंसू, 40 साल तक घर काम करने वाली ने गायिका को लेकर कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रोते हुए आशा भोसले ने गाया गाना, ‘ईना मीना डीका’ गाने पर मिली आलोचना, निधन के बाद गायिका छोड़ गईं कई किस्से

Asha Bhosle Hit Songs
बॉलीवुड

आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर को दे दी श्रद्धांजलि, बुरी तरह ट्रोल हो गई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death
बॉलीवुड

गाते-गाते मौत के अलावा अधूरी रह गई आशा भोसले की एक और ख्वाहिश, कभी पूरी नहीं कर पाई ये इच्छा

Asha Bhosle Last Wish
बॉलीवुड

‘कुछ कहने को नहीं है’, आशा भोसले के निधन के बाद Amitabh Bachchan का पोस्ट हुआ वायरल

Amitabh Bachchan On Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड

आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.