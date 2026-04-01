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आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर को दे दी श्रद्धांजलि, बुरी तरह ट्रोल हो गई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री से बड़ी भूल हो गई। उन्होंने आशा की जगह लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे दी।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death (सोर्स- एक्स)

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं इस बीच बॉलीवुड से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया। बॉलीवुड की अभिनेत्री ने आशा को श्रद्धांजलि देने की जगह उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे दी, जिसके बाद एक्ट्रेस को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

अथिया शेट्टी से हो गई बड़ी भूल (Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death)

अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी और पूर्व अभिनेत्री अथिया शेट्टी श्रद्धांजलि पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गईं। उन्होंने शोक संदेश देते समय गलती से आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर की तस्वीर साझा कर दी, जिसके बाद इंटरनेट पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

इंस्टाग्राम पर किया था पोस्ट

बताया जा रहा है कि जैसे ही अथिया शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए श्रद्धांजलि पोस्ट साझा की, सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत तस्वीर की गलती पकड़ ली। इसके बाद उन्होंने पोस्ट हटाने में देर नहीं की, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने इसे एक गंभीर चूक बताते हुए आलोचना शुरू कर दी।

लोगों ने साधा अथिया शेट्टी पर निशाना

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस गलती को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने इसे लापरवाही करार दिया तो कुछ ने इसे बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों की जिम्मेदारी से जोड़कर देखा। कुछ यूज़र्स ने तो यह तक कह दिया कि सार्वजनिक मंच पर श्रद्धांजलि देते समय कम से कम सही जानकारी की पुष्टि कर लेना जरूरी होता है। इस घटना के बाद अथिया शेट्टी को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अथिया शेट्टी ने आशा भोसले को लेकर एक अलग पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने महान गायिका को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उनकी पहली पोस्ट को लेकर चर्चा तेज हो चुकी थी और लोग लगातार इस विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

आशा भोसले का अंतिम संस्कार

इस पूरे मामले के बीच आशा भोसले के अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी भी सामने आई। बताया गया कि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके लोअर परेल स्थित निवास ‘कास ग्रांड’ में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसकों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे सम्मान के साथ संपन्न किया गया।

आशा भोसले की विरासत

आशा भोसले भारतीय संगीत की वो विरासत थीं, जिन्होंने सात दशकों से अधिक समय तक अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज किया। ऐसे संवेदनशील समय में सोशल मीडिया पर हुई छोटी-सी गलती भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। यही वजह है कि अथिया शेट्टी की यह पोस्ट चर्चा का केंद्र बन गई और लोगों ने सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए।

फिलहाल इस मामले पर अथिया शेट्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि डिजिटल दौर में हर सार्वजनिक पोस्ट की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।

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Updated on:

12 Apr 2026 08:00 pm

Published on:

12 Apr 2026 07:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर को दे दी श्रद्धांजलि, बुरी तरह ट्रोल हो गई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

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