आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर को दे दी श्रद्धांजलि, बुरी तरह ट्रोल हो गई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं इस बीच बॉलीवुड से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया। बॉलीवुड की अभिनेत्री ने आशा को श्रद्धांजलि देने की जगह उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे दी, जिसके बाद एक्ट्रेस को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।