गाते-गाते मौत के अलावा अधूरी रह गई आशा भोसले की एक और ख्वाहिश, कभी पूरी नहीं कर पाई ये इच्छा

अफजल मंगलोरी के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले मुंबई के यशराज स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी आशा भोसले से मुलाकात हुई थी। उस दौरान बातचीत के बीच जब आशा जी को पता चला कि उनका संबंध हरिद्वार से है, तो उन्होंने तुरंत उस शहर के प्रति अपना विशेष लगाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा था कि उन्होंने दुनिया के कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रस्तुति दी है, लेकिन हरिद्वार के पवित्र घाटों पर गाने की उनकी इच्छा अभी भी अधूरी है। यह बात बताते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही भावनात्मक चमक दिखाई दे रही थी।