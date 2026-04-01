जिहादी शादी के एक महीने बाद फरार हुई मोनालिसा, ढूंढते हुए दर-दर भटक रहा फरमान, वीडियो वायरल

उन्होंने लिखा, "शिव बाबा ही हम सबके पिता है। हम सब आत्माएं हैं, उस परम प्रकाश की संतान। भगवान एक हैं और वह ज्योति स्वरूप परमात्मा हैं। सभी धर्मों के ग्रंथ भी यही साक्षी देते हैं। कुरान में कहा गया ‘नूर अल्लाह’। बाइबिल कहती है ‘God is Light’। गीता में बताया गया ‘दिव्य प्रकाश’। पंथ अनेक, पर परमात्मा एक ही प्रकाश है। जब हम सब आत्माएं हैं, तो हम सब एक ही पिता के बच्चे है , आपस में भाई-भाई हैं। ओम शांति