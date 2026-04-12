आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने आशा भोसले को याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ आने वाले समय में भी कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने लिखा कि कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि समय के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह अभिनेता अदनान सिद्दिकी ने भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि आशा भोसले की आवाज़ ने अकेलेपन और खामोशी के क्षणों को भी जीवन से भर दिया था, लेकिन आज वही खामोशी बेहद भारी महसूस हो रही है।