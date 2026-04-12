आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News (सोर्स- एक्स)
Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले के निधन ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को शोक में डुबो दिया है। उनकी आवाज ने दशकों तक सीमाओं से परे लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सामने आते ही पाकिस्तान के कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें संगीत की अमर विरासत बताया।
आशा भोसले की आवाज ऐसी थी, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा। उनके गीतों की लोकप्रियता भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी उतनी ही गहराई से महसूस की जाती रही। यही कारण है कि उनके निधन के बाद वहां के कई प्रमुख कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया।
पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने आशा भोसले को याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ आने वाले समय में भी कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने लिखा कि कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि समय के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह अभिनेता अदनान सिद्दिकी ने भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि आशा भोसले की आवाज़ ने अकेलेपन और खामोशी के क्षणों को भी जीवन से भर दिया था, लेकिन आज वही खामोशी बेहद भारी महसूस हो रही है।
वहीं अभिनेता यासिर हुसैन और कलाकार अहमद अली भट्ट ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके गीतों ने संगीत को नई पहचान दी। अहमद अली बट ने अपने संदेश में लिखा कि उनकी अमर धुनों के लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इसी क्रम में गायक सहुजा हैदर ने कहा कि आशा भोसले का नाम दुनिया के महानतम गायकों में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
आशा भोसले को 11 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जानकारी में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं सामने आईं, लेकिन बाद में उनकी पोती जनाई भोसले ने बताया कि उन्हें सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि उपचार के बावजूद 12 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली और संगीत जगत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
उनके निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड से लेकर लॉलीवुड तक शोक की लहर दौड़ गई। कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ केवल गीत नहीं थी, बल्कि भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति थी, जिसने हर पीढ़ी के दिल को छुआ।
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