12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी शोक की लहर है। पाकिस्तान के कई सितारों ने श्रद्धांजलि दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News (सोर्स- एक्स)

Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की महान गायिका आशा भोसले के निधन ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप को शोक में डुबो दिया है। उनकी आवाज ने दशकों तक सीमाओं से परे लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। यही वजह है कि उनके निधन की खबर सामने आते ही पाकिस्तान के कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें संगीत की अमर विरासत बताया।

आशा भोसले के निधन से पाकिस्तान में भी शोक

आशा भोसले की आवाज ऐसी थी, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा। उनके गीतों की लोकप्रियता भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी उतनी ही गहराई से महसूस की जाती रही। यही कारण है कि उनके निधन के बाद वहां के कई प्रमुख कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया।

अली जफर ने दी श्रद्धांजलि (Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News)

पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने आशा भोसले को याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ आने वाले समय में भी कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने लिखा कि कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि समय के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह अभिनेता अदनान सिद्दिकी ने भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि आशा भोसले की आवाज़ ने अकेलेपन और खामोशी के क्षणों को भी जीवन से भर दिया था, लेकिन आज वही खामोशी बेहद भारी महसूस हो रही है।

यासिर हुसैन ने भी जताया दुख (Pakistani Celebrities On Asha Bhosle Death News)

वहीं अभिनेता यासिर हुसैन और कलाकार अहमद अली भट्ट ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके गीतों ने संगीत को नई पहचान दी। अहमद अली बट ने अपने संदेश में लिखा कि उनकी अमर धुनों के लिए संगीत प्रेमी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। इसी क्रम में गायक सहुजा हैदर ने कहा कि आशा भोसले का नाम दुनिया के महानतम गायकों में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

दोपहर में हुआ आशा भोसले का निधन

आशा भोसले को 11 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जानकारी में उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं सामने आईं, लेकिन बाद में उनकी पोती जनाई भोसले ने बताया कि उन्हें सीने में संक्रमण और अत्यधिक थकान की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि उपचार के बावजूद 12 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली और संगीत जगत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

उनके निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड से लेकर लॉलीवुड तक शोक की लहर दौड़ गई। कलाकारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ केवल गीत नहीं थी, बल्कि भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति थी, जिसने हर पीढ़ी के दिल को छुआ।

ये भी पढ़ें

आशा भोसले को गर्भावस्था में पति ने घर से निकाला, दर्दनाक अनुभव साझा करते हुए हुई थीं भावुक
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death NewsAsha Bhosle Death News

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Apr 2026 05:55 pm

Published on:

12 Apr 2026 05:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले का निधन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार, खबर सुनते ही गमगीन हुए पाक सितारे

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Asha Bhosle Death News Live: अस्पताल से घर आया आशा भोसले का पार्थिव शरीर, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

Asha Bhosle Death News Live
बॉलीवुड

Asha Bhosle Family Tree: लता मंगेशकर ही नहीं आशा भोसले के थे तीन और भाई-बहन, नौ की उम्र में पिता का निधन

Asha Bhosle Family Tree
बॉलीवुड

आशा भोसले के निधन से टूट गए शाहरुख खान, इमोशनल होकर किंग खान ने लिखा-आशा ताई…

Shahrukh Khan On Asha Bhosle Death
बॉलीवुड

Asha Bhosle Net Worth: बेटे-पोती के लिए कितनी संपत्ति छोड़कर गई आशा भोसले? साइड बिजनेस से कमाए करोड़ों रुपये

Asha Bhosle Net Worth singer restaurant in dubai uk left for son and granddaughter crore rupees
बॉलीवुड

लता मंगेशकर ने दबाया था आशा भोसले का करियर? जानिए दोनों बहनों के रिश्ते की असली कहानी

Asha Bhosle-Lata Mangeshkar Relationship
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.