आशा भोसले को गर्भावस्था में पति ने घर से निकाला, दर्दनाक अनुभव साझा करते हुए हुई थीं भावुक

Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज आवाज आशा भोसले के निधन की खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। 92 वर्ष की उम्र में उनका जाना सिर्फ संगीत की दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक युग के अंत जैसा माना जा रहा है। जहां एक तरफ उनके हजारों सदाबहार गीत लोगों की यादों में हमेशा जीवित रहेंगे, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी का संघर्ष भी उतना ही गहरा और प्रेरणादायक रहा है।