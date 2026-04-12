आखिरी बार ‘धुरंधर’ में सुनाई दी थी आशा भोसले की आवाज, निधन से पहले फिर छा गया था जादू

Asha Bhosle Last Song Dhurandhar: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ गीत ऐसे हैं जो समय के साथ पुराने नहीं पड़ते, बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ और भी लोकप्रिय होते जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है 'पिया तू अब तो आजा', जिसे आशा भोसले की आवाज ने अमर बना दिया। दशकों बाद भी इस गीत का आकर्षण बरकरार है और हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' में इसके नए रूप ने दर्शकों को एक बार फिर झूमने पर मजबूर कर दिया है।