‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ के लिए पहली पसंद थीं आशा भोसले, लता मंगेशकर ने छीना मौका, दोनों बहनों में हो गई थी टक्कर

Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत इतिहास में कुछ गीत ऐसे हैं जो सिर्फ धुन नहीं होते, बल्कि एक भावना बन जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है 'ऐ मेरे वतन के लोगों', जिसे सुनते ही आज भी करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक गीत के लिए पहली पसंद आशा भोसले थीं, जबकि बाद में इसे लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और यह गीत इतिहास में अमर हो गया।