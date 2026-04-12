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‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ के लिए पहली पसंद थीं आशा भोसले, लता मंगेशकर ने छीना मौका, दोनों बहनों में हो गई थी टक्कर

Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत इतिहास में कुछ गीत ऐसे हैं जो सिर्फ धुन नहीं होते, बल्कि एक भावना बन जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है 'ऐ मेरे वतन के लोगों', जिसे सुनते ही आज भी करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो जाती हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 12, 2026

Asha Bhosle Death News

Asha Bhosle Death News

Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत इतिहास में कुछ गीत ऐसे हैं जो सिर्फ धुन नहीं होते, बल्कि एक भावना बन जाते हैं। ऐसा ही एक गीत है 'ऐ मेरे वतन के लोगों', जिसे सुनते ही आज भी करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक गीत के लिए पहली पसंद आशा भोसले थीं, जबकि बाद में इसे लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और यह गीत इतिहास में अमर हो गया।

आशा भोसले को मिली थी जिम्मेदारी (Asha Bhosle Death News)

दरअसल, उस दौर में देश सिनो- इंडियन वॉर के दर्द से गुजर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में शहीद जवानों की स्मृति को समर्पित यह गीत लिखा गया था। मशहूर गीतकार कवि प्रदीप ने बेहद कम समय में इस गीत की रचना की थी, लेकिन इसकी भावनात्मक गहराई ने इसे कालजयी बना दिया।

कम ही लोगों को पता है कि शुरुआत में इस गीत को गाने की जिम्मेदारी आशा भोसले को दी गई थी। उन्होंने इसके लिए अभ्यास भी शुरू कर दिया था। उनकी आवाज़ में इस गीत की तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही थी। लेकिन तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया।

लता मंगेशकर ने गाने की इच्छा जाहिर की

बताया जाता है कि जब लता मंगेशकर ने इस गीत के बोल सुने, तो वे इससे बेहद प्रभावित हुईं और उन्होंने इसे स्वयं गाने की इच्छा जाहिर की। गीतकार प्रदीप ने भी उनकी भावनाओं का सम्मान किया और रिहर्सल के दौरान उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की। इसके बाद यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ और आज तक देशभक्ति का प्रतीक बना हुआ है।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद दोनों बहनों के रिश्तों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा। आशा भोसले ने अपनी अलग शैली और पहचान से संगीत जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया। उन्होंने रोमांटिक गीतों से लेकर कैबरे और ग़ज़लों तक हर शैली में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

आशा भोसले ने दिए कई सुपरहिट गाने

ओपी नैय्यर जैसे संगीतकारों के साथ काम करते हुए आशा भोसले ने कई सुपरहिट गीत दिए और अपनी अलग पहचान स्थापित की। उन्होंने अपने लंबे करियर में हजारों गीत गाकर यह साबित किया कि वे किसी एक शैली तक सीमित नहीं हैं।

दूसरी ओर, ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ गीत ने लता मंगेशकर की पहचान को देशभक्ति की आवाज के रूप में और भी मजबूत कर दिया। यह गीत आज भी राष्ट्रीय आयोजनों और विशेष अवसरों पर उतनी ही श्रद्धा और भावनात्मक ऊर्जा के साथ सुना जाता है, जितना दशकों पहले सुना जाता था।

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Published on:

12 Apr 2026 03:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ऐ मेरे वतन के लोगों’ के लिए पहली पसंद थीं आशा भोसले, लता मंगेशकर ने छीना मौका, दोनों बहनों में हो गई थी टक्कर

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