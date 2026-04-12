PM Modi On Asha Bhosle Death: आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, दिग्गज गायिका को दी श्रद्धांजलि

PM Narendra Modi On Asha Bhosle Death
PM Narendra Modi On Asha Bhosle Death: 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिग्गज गायिका के निधन पर पीएम मोदी काफी भावुक हो गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आशा जी को श्रद्धांजलि दी है।
पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है- मैं श्रीमती आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुखी हूँ। वे भारत की सबसे प्रसिद्ध और बहुमुखी आवाज़ों में से एक थीं। दशकों तक फैला उनका अनूठा संगीत सफर हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता रहा और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छूता रहा। भावपूर्ण धुनों से लेकर जोश से भरी रचनाओं तक, उनकी आवाज़ में एक ऐसी कालातीत चमक थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। उनके साथ हुई अपनी बातचीत की यादों को मैं हमेशा संजोकर रखूँगा।
मेरी हार्दिक संवेदनाएँ उनके परिवार, प्रशंसकों और सभी संगीत प्रेमियों के साथ हैं। वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।
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