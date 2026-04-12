PM Modi On Asha Bhosle Death: आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, दिग्गज गायिका को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है- मैं श्रीमती आशा भोसले जी के निधन से गहरा दुखी हूँ। वे भारत की सबसे प्रसिद्ध और बहुमुखी आवाज़ों में से एक थीं। दशकों तक फैला उनका अनूठा संगीत सफर हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता रहा और दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छूता रहा। भावपूर्ण धुनों से लेकर जोश से भरी रचनाओं तक, उनकी आवाज़ में एक ऐसी कालातीत चमक थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। उनके साथ हुई अपनी बातचीत की यादों को मैं हमेशा संजोकर रखूँगा।