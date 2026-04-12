आखिरी साबित हुआ आशा भोसले का ये गाना, निधन से कुछ दिन पहले अंतिम पोस्ट में दी थी जानकारी

Asha Bhosle Last Song: भारतीय संगीत जगत के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन बेहद भावुक कर देने वाला साबित हुआ। सुरों की मलिका आशा भोसले ने 92 साल की आयु में मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे आनंद ने की। बताया गया कि लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रही दिग्गज गायिका का निधन मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण हुआ। उनके जाने से भारतीय संगीत की एक स्वर्णिम आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।