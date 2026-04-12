Asha Bhosle Death: हेमा मालिनी से लेकर अक्षय कुमार तक, आशा भोसले के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड

Bollywood Reaction On Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की महान और बहुमुखी स्वर-साम्राज्ञी Asha Bhosle के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दशकों तक अपनी आवाज़ से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले के जाने से फिल्म और संगीत उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है।