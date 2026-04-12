Asha Bhosle Death: हेमा मालिनी से लेकर अक्षय कुमार तक, आशा भोसले के निधन पर गमगीन हुआ बॉलीवुड

Bollywood Reaction On Asha Bhosle Death News
Bollywood Reaction On Asha Bhosle Death News: भारतीय संगीत जगत की महान और बहुमुखी स्वर-साम्राज्ञी Asha Bhosle के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दशकों तक अपनी आवाज़ से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले के जाने से फिल्म और संगीत उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई है।
उनके निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सितारों और प्रशंसकों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगीं। हर कोई उनकी यादों और उनके अमर गीतों को याद कर श्रद्धांजलि देता नजर आया।
फिल्म निर्माता करण जौहर ने आशा भोसले को याद करते हुए लिखा कि उनका जाना सिर्फ एक कलाकार का नहीं, बल्कि एक युग का अंत है। उन्होंने कहा कि आशा जी की आवाज़ कई पीढ़ियों तक भारतीय सिनेमा की पहचान बनी रही और उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा।
वहीं अभिनेत्री रवीना टंडन ने भावुक शब्दों में कहा कि आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन की प्रेरणा थीं। बचपन से लेकर आज तक वे उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक रहीं और उनकी आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं हो सकता।
कॉमेडियन और अभिनेत्री जेमी लीवर ने भी आशा जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई बार उनकी आवाज़ की नकल की, लेकिन असलियत यह है कि आशा भोसले जैसी आवाज़ दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। उन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट की यादों को भी साझा किया और कहा कि उनसे मिलने की इच्छा अब अधूरी रह गई।
दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने भावुक संदेश में कहा कि आशा जी ने उनके कई गीतों को अपनी आवाज़ से अमर बना दिया। उन्होंने बताया कि आशा भोसले और उनकी बहन लता मंगेशकर दोनों के साथ उनका खास भावनात्मक रिश्ता रहा, जिसने उनके फिल्मी सफर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अभिनेता अक्षय कुमार ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आशा भोसले की सुरीली आवाज़ हमेशा अमर रहेगी और भारतीय संगीत जगत उन्हें हमेशा याद रखेगा।
आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में हजारों गीतों को अपनी आवाज़ दी और कई भाषाओं में गाकर संगीत की सीमाओं को पार किया। उन्होंने महान संगीतकारों जैसे आरडी बरमन और ओपी नैय्यर के साथ काम करते हुए अनेक कालजयी गीत दिए।
कैबरे गीतों से लेकर ग़ज़लों और रोमांटिक धुनों तक, उनकी आवाज़ हर शैली में समान रूप से प्रभावशाली रही। उनके गीतों ने न सिर्फ फिल्मों को नई पहचान दी बल्कि श्रोताओं के दिलों में भी स्थायी जगह बनाई।
आज भले ही आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनका योगदान भारतीय संगीत इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
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