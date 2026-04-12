Asha Bhosle Death News Live: अस्पताल से घर आया आशा भोसले का पार्थिव शरीर, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा भोसले की निजी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में गणपतराव भोसले से शादी कर ली थी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे। परिवार की इच्छा के खिलाफ लिया गया यह फैसला आगे चलकर उनके रिश्तों में दूरी का कारण बना। खास तौर पर उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर इस विवाह से खुश नहीं थीं, जिसके कारण दोनों बहनों के बीच लंबे समय तक बातचीत भी बंद रही।