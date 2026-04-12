Asha Bhosle Family Tree: लता मंगेशकर ही नहीं आशा भोसले के थे तीन और भाई-बहन, नौ की उम्र में पिता का निधन

Asha Bhosle Family Tree: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय फिल्म संगीत के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। अपनी बहुमुखी आवाज, हजारों गीतों और दशकों तक चले संगीत सफर के जरिए उन्होंने देश ही नहीं, दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक लंबा पारिवारिक संघर्ष और जिम्मेदारियों से भरा जीवन छिपा था।