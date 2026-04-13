मोनालिसा को लापता बताने वाला निकला बहरूपिया, फरमान खान जैसा दिखने वाला शख्स बोला- मुझे माफ कर दो

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy: मोनालिसा और फरमान खान की शादी के बाद से ही लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस केस में आए दिन नए-नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मोनालिसा केस में नाबालिग वाली बात सामने आई थी और अब बीते दिन से ही फरमान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें वो मोनालिसा के फरार होने की बात कहता हुआ नजर आ रहा था। अब उस वीडियो के पीछे की भी सच्चाई सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।