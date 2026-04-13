13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

मोनालिसा को लापता बताने वाला निकला बहरूपिया, फरमान खान जैसा दिखने वाला शख्स बोला- मुझे माफ कर दो

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy: मोनालिसा और फरमान खान की शादी के बाद विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में एक शख्स मोनालिसा के लापता होने की बात कह रहा था। अब उसका सच भी सामने आ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 13, 2026

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy

Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy: मोनालिसा और फरमान खान की शादी के बाद से ही लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। इस केस में आए दिन नए-नए मोड़ सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मोनालिसा केस में नाबालिग वाली बात सामने आई थी और अब बीते दिन से ही फरमान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें वो मोनालिसा के फरार होने की बात कहता हुआ नजर आ रहा था। अब उस वीडियो के पीछे की भी सच्चाई सामने आ गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

खुद को फरमान बताने वाला निकला बहरूपिया (Monalisa-Farman Khan Marriage Controversy)

दरअसल खुद को फरमान खान बताकर जिस शख्स ने मोनालिसा को ढूंढने की बात कही वो शख्स फरमान है ही नहीं, ये बात उसने खुद एक वीडियो जारी करते हुए बताई है। शख्स ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि वो एक मजाक कर रहा था और अब बात बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है क्योंकि उसने देख लिए हैं काफी कमेंट्स जिसमें उसे फरमान समझा जा रहा है।

शख्स ने मांगी माफी

राजस्थान के रहने वाले शख्स ने सभी से माफी मांगी है कि वो एक मजाक कर रहा था और बात देखते ही देखते ही काफी बढ़ गई है। हालांकि इस शख्स को फरमान समझते हुए नेशनल मीडिया में भी खबरें चलने लगीं। यहां तक कि इसकी बात सुनकर ऐसे भी कयास लगाए गए कि कहीं मोनालिसा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई।

लोगों के कमेंट्स आने लगे

इस शख्स के वीडियोज को देखने के बाद लोगों ने जताई कत्ल की शंका भी जता दी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि उन्हें तो लगता है कि खुद फरमान खान ने ही मोनालिसा को मौत के घाट उतार दिया है और अब इन वीडियोज से वो बचने की कोशिश कर रहा है।

एक यूजर ने लिखा- इसी ने ही खुद मारा होगा और अब यहां आ गया है बचाने के लिए खुद को। वहीं एक और यूजर ने लिखा- जब पूरा परिवार चढ़ जाएगा तो भागना तो पड़ेगी ही।

ये भी पढ़ें

‘मोनालिसा का हो गया कत्ल?’ फरमान खान के छोड़कर भागने वाले दावे पर लोगों ने जताई शंका, बोले- खुद ही मार दिया होगा
मनोरंजन
Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 07:33 am

Hindi News / Entertainment / मोनालिसा को लापता बताने वाला निकला बहरूपिया, फरमान खान जैसा दिखने वाला शख्स बोला- मुझे माफ कर दो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आशा भोसले का आज होगा अंतिम संस्कार, फैंस कहां और कितने बजे कर पाएंगे दर्शन, जानें

Asha Bhosle Funeral singer dead body will be kept shivaji park for fans last darshan ka samay
बॉलीवुड

मोनालिसा केस में फरमान को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, लेकिन बढ़ती जा रही हैं रहस्यमयी परतें

Monalisa Bhosle-Farman Khan Marriage Controversy
मनोरंजन

आशा भोसले की मौत के बाद नौकरानी के छलके आंसू, 40 साल तक घर काम करने वाली ने गायिका को लेकर कही ये बात

Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड

रोते हुए आशा भोसले ने गाया गाना, ‘ईना मीना डीका’ गाने पर मिली आलोचना, निधन के बाद गायिका छोड़ गईं कई किस्से

Asha Bhosle Hit Songs
बॉलीवुड

आशा भोसले की जगह लता मंगेशकर को दे दी श्रद्धांजलि, बुरी तरह ट्रोल हो गई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

Athiya Shetty Trolled After Asha Bhosle Death
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.